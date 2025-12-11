Natale solidale 2025 | un Villaggio che mette al centro le persone e la comunità

Il “Natale solidale 2025” a Palermo è un villaggio natalizio pensato per promuovere solidarietà e comunità. Il 20 e 21 dicembre, in viale Aiace 200, si svolgerà un evento che offre un ambiente accogliente e accessibile, mettendo al centro le persone e i valori condivisi, lontano dal trambusto delle fiere tradizionali.

Il 20 e 21 dicembre in viale Aiace 200 a Palermo arriva il “Natale solidale”, un Villaggio di Natale che mette al centro le persone e la comunità, ideato per offrire un luogo sereno, accogliente e accessibile, lontano dal caos delle fiere tradizionali. Un appuntamento pensato soprattutto per i. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

A Palermo prende vita il Villaggio di Natale Solidale: tra i protagonisti anche i bambini della classe 3ª della scuola primaria di Capaci Palermo – L’atmosfera natalizia si accende con un’iniziativa speciale: il Villaggio di Natale Solidale, che aprirà le sue porte il - facebook.com Vai su Facebook

Merysse Concerto di Natale Solidale ift.tt/e9d8La4 Vai su X

Leggi anche: Da casa Croce al mondo | il Natale di Napoli secondo Pupi Avati

Leggi anche: Inaugurato il mercatino di Natale in Duomo con le tradizionali baite

“Natale solidale” a Palermo, un villaggio che mette al centro le persone e la comunità - Il 20 e 21 dicembre in viale Aiace 200 a Palermo arriva il “Natale solidale”, un Villaggio di Natale che mette al centro le persone e la comunità, ideato per offrire un luogo sereno, accogliente e acc ... strettoweb.com scrive

Natale 2025: i mercatini equosolidali da non perdere per regali etici e fatti a mano - In tutta Italia, da nord a sud, stanno crescendo mercatini equosolidali, artigianali e responsabili che permettono di fare regali ... Scrive tuttogreen.it