Natale Sì Natale No lettura teatralizzata per i più piccoli

Il 20 dicembre alle 17.30, il Libero Spazio d’Arte di Avellino ospita “Natale Sì, Natale No”, una lettura teatralizzata pensata per i bambini dai 4 ai 9 anni. Proposta da Vernicefresca Teatro, questa attività offre un’occasione di intrattenimento e scoperta, coinvolgendo i più piccoli in un evento natalizio dedicato alla fantasia e alla narrazione.

