Natale Obama legge le fiabe ai bambini di una scuola di Chicago

Durante le festività natalizie, l'ex presidente Barack Obama ha visitato una scuola elementare di Chicago, portando allegria e magia ai bambini. Indossando un cappello di Babbo Natale, ha letto loro delle fiabe alla Biblioteca pubblica della città, regalando un momento speciale di condivisione e spensieratezza.

Con indosso un cappello di Babbo Natale Barack Obama ha incontrato i bambini di una scuola elementare, leggendo delle fiabe alla Biblioteca pubblica di Chicago. “Oggi mi sono divertito a leggere ad alcuni studenti della Burke Elementary”, ha scritto l’ex presidente Usa commentando il video dell’evento pubblicato sui suoi profili social. “Quando l’Obama Presidential Center aprirà i battenti il prossimo anno, avremo una nuova succursale della biblioteca a disposizione della comunità”, ha aggiunto Obama. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Natale, Obama legge le fiabe ai bambini di una scuola di Chicago

