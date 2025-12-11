Natale nel 2025 spesa in calo in Piemonte | a Novara lo shopping delle feste supererà i 160 milioni

Nel 2025, la spesa natalizia in Piemonte dovrebbe registrare un lieve calo rispetto agli anni precedenti, nonostante l'aumento degli acquisti durante le festività. A Novara, le vendite supereranno i 160 milioni di euro, confermando l'importanza delle festività per il settore commerciale locale. Un quadro che riflette le tendenze di consumo in questa regione durante il periodo natalizio.

Anche quest'anno le festività faranno impennare gli acquisti dei piemontesi, anche se la spesa complessiva prevista sarà in leggero calo.A rivelarlo sono i dati diffusi da Confartigianato Imprese Piemonte, relativi alla previsione sugli acquisti natalizi nella nostra regione, secondo cui nei. 🔗 Leggi su Novaratoday.it