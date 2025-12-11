Natale nel 2025 spesa in calo in Piemonte | a Novara lo shopping delle feste supererà i 160 milioni
Nel 2025, la spesa natalizia in Piemonte dovrebbe registrare un lieve calo rispetto agli anni precedenti, nonostante l'aumento degli acquisti durante le festività. A Novara, le vendite supereranno i 160 milioni di euro, confermando l'importanza delle festività per il settore commerciale locale. Un quadro che riflette le tendenze di consumo in questa regione durante il periodo natalizio.
Anche quest'anno le festività faranno impennare gli acquisti dei piemontesi, anche se la spesa complessiva prevista sarà in leggero calo.A rivelarlo sono i dati diffusi da Confartigianato Imprese Piemonte, relativi alla previsione sugli acquisti natalizi nella nostra regione, secondo cui nei. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Le bugie della spesa, edizione natalizia! #DolceTradizione #natale #FesteGolose #dolcinatalizi #supermercato - facebook.com Vai su Facebook
Natale, in Italia spesa media cala a 185 euro. Ma crescono acquisti con IA: lo studio Vai su X
Natale, nel 2025 spesa in calo in Piemonte: a Novara lo shopping delle feste supererà i 160 milioni - A livello provinciale Torino dedicherà 1 miliardo e 64 milioni per gli acquisti natalizi, seguita dalla provincia di Cuneo con 262 milioni, Alessandria con 198 milioni, e Novara con 165 milioni. Secondo novaratoday.it
Natale 2025, consumi in calo: gli italiani spendono meno tra caro-prezzi e bilanci familiari sotto pressione - Attualita: Regali più mirati, budget ridotti e ricorso crescente ai pagamenti dilazionati: il Paese vive festività più sobrie, adattandosi a un’economia sempre p ... Segnala cilentonotizie.it