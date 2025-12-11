natale con installazioni luminose nel capoluogo e nelle frazioni

Le festività natalizie a Montopoli si caratterizzano per suggestive installazioni luminose che decorano il capoluogo e le frazioni. Dai libri aperti e angeli illuminati alle proiezioni a tema, l’atmosfera festosa si riflette nelle decorazioni che rendono speciale questo periodo, creando un incantevole scenario di luci e creatività per tutta la comunità.

MONTOPOLI Installazioni luminose a Montopoli e in ogni frazione per Natale. A Casteldelbosco un libro aperto sulla poesia dedicata alla pace di Gianni Rodari, a San Romano e all’Angelica due grandi angeli, una mezza luna illumina Capanne, la facciata della scuola di Marti accoglie delle proiezioni a tema, mentre il capoluogo ospita la scritta Montopoli. Un albero è stato allestito davanti al santuario di San Romano, mentre quello della polizia locale sarà posto all’interno del chiostro dei frati. "Elementi luminosi che vogliamo essere un invito a chiunque a scattarti una foto e condividerla con i canali social del Comune – commenta la sindaca Linda Vanni – Grazie al Ccn di Capanne e alle associazioni che hanno deciso di illuminare via Nazionale, coinvolgendo attività e negozi, e alla ProLoco di Montopoli che ha illuminato la Torre di San Matteo. 🔗 Leggi su Lanazione.it