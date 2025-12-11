Natale ad Apricena | il programma degli eventi
Apricena si prepara a vivere il periodo natalizio con entusiasmo, grazie al programma degli eventi ‘È Natale per tutti’. L’amministrazione comunale ha ideato un ricco calendario di iniziative per coinvolgere tutta la comunità, rendendo il Natale 2025 un momento di festa, solidarietà e condivisione. Ecco cosa aspettarsi durante le festività nel paese.
'È Natale per tutti'. Con questo slogan l'amministrazione comunale di Apricena lancia il cartellone degli eventi del Natale 2025. Dall'1 dicembre all'11 gennaio tanti gli appuntamenti da non perdere per trascorrere le festività in allegria.Da segnalare la sagra delle nevole (12 dicembre).
14 • 20 • 22 Dicembre Arriva ad Apricena la slitta di Babbo Natale
