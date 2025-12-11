Natale a Serrone

Dal 8 dicembre al 6 gennaio, Serrone si anima con un ricco calendario di eventi natalizi. La comunità si prepara a vivere momenti di festa, tradizione e convivialità, rendendo il centro del paese un luogo magico e accogliente durante le festività. Un'opportunità per residenti e visitatori di condividere l'atmosfera speciale del Natale.

Torna anche quest'anno l'appuntamento con gli eventi natalizi a Serrone dall'8 dicembre al 6 gennaio.Ci saranno concerti di musica gospel e musica dal vivo, eventi di animazione e laboratori creativi per i bambini, escursioni, casa di Babbo Natale, cantine aperte tutti i fine settimana e tante. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Natale 2023 a Serrone

Video Natale 2023 a Serrone Video Natale 2023 a Serrone

Cerca Video Caricamento del Video...

8 DICEMBRE – SI ACCENDE IL NATALE A SERRONE! Vivi con noi una giornata ricca di emozioni, tradizioni e magia natalizia! Ore 10.00 – Dog Trekking sul Monte Scalambra Passeggiata panoramica e visita al borgo insieme alla Casa del Dog Tre - facebook.com Vai su Facebook