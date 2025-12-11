Natale a San Marco in Lamis | il programma degli eventi
Dal 9 dicembre al 6 gennaio, San Marco in Lamis si anima con un ricco calendario di eventi natalizi. Organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con associazioni, scuole, commercianti e cittadini, il programma prevede iniziative che coinvolgeranno tutta la comunità, portando atmosfera e spirito natalizio in tutta la cittadina.
Il Natale porta a San Marco in Lamis un calendario di eventi ricco e variegato organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione le associazioni, le Comunità Pastorali, le scuole, i commercianti e i cittadini, e che illuminerà la cittadina dal 9 dicembre al 6 gennaio.Tra gli. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Noi siamo pronti per il Natale Marco Archilli Andrea Donati e voi ? - facebook.com Vai su Facebook
San Marco in Lamis, ecco il CARTELLONE NATALIZIO - L’Amministrazione Comunale di San Marco in Lamis, in collaborazione le Associazioni, le Comunità Pastorali, le Scuole, i Commercianti e i cittadini, propone il programma delle manifestazioni natalizie ... Segnala sanmarcoinlamis.eu
SOLIDARIETA' San Marco in Lamis, al Santuario di San Matteo tornano i Mercatini di Natale pro Terra Santa - L’iniziativa si inserisce nel cammino verso il Natale, invitando la comunità a unire la dimensione della fede con la concretezza della carità. Secondo statoquotidiano.it