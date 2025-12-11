natale a montignoso un paese in fiaba

Montignoso si prepara a vivere un Natale da fiaba con la seconda edizione di “Paese in Fiaba”. Durante il weekend, Villa Schiff-Giorgini e le vie del paese si trasformano in un mondo incantato, tra tradizione, creatività e momenti di condivisione, regalando un’atmosfera magica per grandi e piccoli.

Montignoso si trasforma i un mondo incantato per accendere la magia del Natale. Sabato e domenica la seconda edizione di " Paese in Fiaba ", con Villa Schiff-Giorgini, strade e piazze straripanti di fantasia, tradizione, creatività e condivisione. Un evento completamente gratuito, nata per valorizzare famiglie, produzioni locali, commercio di prossimità e la vocazione culturale del territorio, grazie al lavoro del Comune di Montignoso, alla collaborazione con Coldiretti e il contributo di numerosi partner e volontari. "Paese in fiaba – afferma Eleonora Petracci, delegata a turismo e cultura – anche quest'anno è stato realizzato direttamente dal Comune perché l'associazione che lo curava dopo l'esperienza del "Borgo Incantato", ha incontrato alcune difficoltà.