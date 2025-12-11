Natale a Cenaia

Pisatoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cenaia si appresta a vivere un Natale all'insegna della festa e della tradizione. Domenica 14 dicembre, il paese si anima con l'evento 'Natale a Cenaia', offrendo un'intera giornata di attività, spettacoli e iniziative dedicate a grandi e bambini, per celebrare insieme la magia delle festività natalizie.

Cenaia si prepara a vivere una giornata speciale all’insegna della magia natalizia. Domenica 14 dicembre, dalle 10 alle 20, il paese ospiterà '', un evento ricco di attività, spettacoli e iniziative pensate per tutta la famiglia. L’iniziativa è organizzata da Confcommercio. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica