Natale a Cenaia

Cenaia si appresta a vivere un Natale all'insegna della festa e della tradizione. Domenica 14 dicembre, il paese si anima con l'evento 'Natale a Cenaia', offrendo un'intera giornata di attività, spettacoli e iniziative dedicate a grandi e bambini, per celebrare insieme la magia delle festività natalizie.

Amici e Sportivi La magia del Natale si accende anche quest’anno Il 12 Dicembre 2025, presso lo Spazio Festa di Cenaia, si terrà la nostra Cena di Natale, aperta a chiunque voglia condividere una serata speciale con la nostra grande famiglia arancio-v - facebook.com Vai su Facebook