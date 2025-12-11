Nasce l’alleanza Freschi&Bufano–Moscariello per il vino italiano nel mondo

L'industria del vino italiano si arricchisce di una nuova collaborazione tra Freschi&Bufano Wine Merchants & Co. e il rinomato sommelier Andrea Moscariello, segnando un importante passo avanti per la promozione e la diffusione dei vini italiani nel mondo. Questa alleanza punta a valorizzare le eccellenze vinicole italiane attraverso competenze e reti internazionali.

Un nuovo capitolo si apre per il vino italiano: Freschi&Bufano Wine Merchants & Co. annuncia ufficialmente la collaborazione con il sommelier Andrea Moscariello. Un’intesa che unisce selezione internazionale, formazione e comunicazione, con la nascita della Wine Academy, per accompagnare i produttori di eccellenza sui mercati esteri e raccontarne l’anima a un pubblico globale. Un progetto . L'articolo Nasce l’alleanza Freschi&Bufano–Moscariello per il vino italiano nel mondo è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Nasce l’alleanza Freschi&Bufano–Moscariello per il vino italiano nel mondo

Le aziende del nucleare italiano guardano a ciò che potrebbero diventare mentre nasce una nuova alleanza industriale. #Ain ha firmato un Memorandum d’Intesa con #ANIMA Confindustria per rafforzare la filiera nazionale. Leggi l'articolo online al link fortu Vai su X

Nasce l’alleanza Renault–Ford: nuovi modelli elettrici in arrivo dal 2028 - facebook.com Vai su Facebook