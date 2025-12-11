Nasce a Roma il laboratorio antidoping per le Olimpiadi | sarà il più tecnologico e competitivo del mondo
A Roma nasce il laboratorio antidoping più tecnologico e competitivo al mondo, pronto a diventare il centro nevralgico dei controlli durante le Olimpiadi. Questa struttura all’avanguardia, realizzata dalla Federazione Medico Sportiva, rappresenta un passo importante per garantire l'integrità delle competizioni sportive internazionali.
A Roma prende forma un vero “miracolo olimpico”: il nuovo laboratorio antidoping della Federazione Medico Sportiva, una struttura hi-tech unica al mondo che diventerà il cuore dei controlli sui 4.000 campioni attesi durante i Giochi invernali di Milano-Cortina. Un trasferimento record, completato in appena un anno. Ne parla Marco Bonarrigo sul Corriere della Sera. Ecco il nuovissimo laboratorio anti-doping: i dettagli. Si legge sul Corriere della Sera: “Il vero miracolo olimpico italiano si trova a 705 chilometri dal budello del ghiaccio di Cortina e a 594 dallo stadio di San Siro, dove il 6 febbraio scatteranno i Giochi 2026. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
"NON LASCIATECI MORIRE" Piccoli Comuni foggiani a Roma: “Non lasciateci morire”. Nasce un tavolo tecnico permanente - facebook.com Vai su Facebook
A Roma nasce “Musiba” il primo museo di scienze costruito dai bambini ift.tt/xtdbHwr Vai su X
Nasce a Roma il laboratorio antidoping per le Olimpiadi: sarà il più tecnologico e competitivo del mondo - A Roma prende forma un vero “miracolo olimpico”: il nuovo laboratorio antidoping della Federazione Medico Sportiva, ... Si legge su ilnapolista.it
Milano-Cortina 2026, inaugurato a Roma il nuovo laboratorio antidoping: Abodi taglia il nastro - Cortina, avere questo laboratorio in tempi così stringenti è un'impresa che per me equivale a quella ... Si legge su stream24.ilsole24ore.com