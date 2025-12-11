Napoli testa alla sfida contro l’Udinese
Il Napoli si prepara alla sfida contro l’Udinese, un'occasione per riscattare la recente sconfitta in Champions League. Con possibili cambi in squadra, la formazione partenopea punta a tornare alla vittoria e consolidare la propria posizione in campionato. La sfida rappresenta un momento importante per i ragazzi di Conte, desiderosi di riprendere il cammino positivo.
Conte potrebbe adottare una piccola rivoluzione: le ultimissime sui partenopei Napoli, i partenopei contro l'Udinese devono riscattare il ko in Champions League. E Conte pensa ad alcune modifiche di formazione. Il Napoli incassa un passo falso pesantissimo in Champions League, un risultato che complica notevolmente il percorso verso la qualificazione ai play-off e che costringe gli azzurri a una pronta reazione. La squadra di Antonio Conte, infatti, non può permettersi ulteriori distrazioni, e la sfida contro l'Udinese, in programma domenica pomeriggio in trasferta, diventa subito un banco di prova fondamentale.
Napoli, la Juve è il passato. Ora testa al Benfica per risalire in Champions
Anche la #Primavera della #Fiorentina perde a Napoli ma resta in testa
RADIO CRC - Chiariello: "Napoli contro Milano per lo scudetto, ora testa alla sfida con Mourinho" - Umberto Chiariello, giornalista, è intervenuto a Radio CRC per commentare il momento del Napoli: "Si gioca col Benfica con un occhio all'ultima di campionato con l'Udinese prima della Supercoppa col M ...
Napoli, Conte: "Dobbiamo dare tutto quello che abbiamo. Loro possono solo vincere" - Le parole di Antonio Conte a pochi minuti dalla sfida contro il Benfica, valevole per la sesta giornata di League Phase di Champions League