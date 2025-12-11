Napoli su Mainoo lo United frena | decisione solo a fine gennaio

Il Napoli mantiene l'interesse per Kobbie Mainoo dello United, ma la decisione definitiva sarà presa solo a fine gennaio. La trattativa resta in fase di valutazione, con il club azzurro che monitora attentamente la situazione. Le dinamiche di mercato e le tempistiche influenzano ancora le possibilità di un possibile trasferimento.

Il futuro di Kobbie Mainoo continua a essere uno dei dossier più delicati del . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

