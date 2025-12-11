Napoli spari nell’androne di un palazzo | nessun ferito

Nella notte a Napoli, nel quartiere di vico Limongiello, si sono verificati alcuni spari all’interno di un palazzo. L’intervento immediato delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze gravi, poiché non sono stati registrati feriti. I carabinieri del nucleo radiomobile e della pattuglia mobile di zona Centro sono intervenuti prontamente per ricostruire l’accaduto.

Tempo di lettura: < 1 minuto I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e della pattuglia mobile di zona Centro, la scorsa notte, sono intervenuti in vico Limongiello per l’esplosione di colpi d’arma da fuoco. Sconosciuti avrebbero esploso almeno quattro proiettili nellandrone di un palazzo al civico 5. Nessun ferito. Indagini in corso per ricostruire dinamica e matrice. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

