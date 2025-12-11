Napoli Spari nella notte | 4 colpi esplosi nell’androne di un palazzo

Nella notte, nel centro storico di Napoli, sono stati esplosi quattro colpi d'arma da fuoco nell’androne di un palazzo in vico Limongiello. L’intervento dei carabinieri del Nucleo Radiomobile e della PMZ Centro ha portato alle prime verifiche sulla vicenda, riaccendendo la preoccupazione per la sicurezza nella zona.

