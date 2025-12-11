Napoli nell'auto coi bimbi anche 2 chili di botti illegali arrestati i genitori

A Cercola, Napoli, un uomo e la compagna sono stati arrestati dai carabinieri mentre viaggiavano con i loro figli di 2 e 10 anni, trovati in possesso di 29 botti illegali tra

Un uomo è la compagna sono stati arrestati a Cercola (Napoli) dai carabinieri: erano in auto coi figli di 2 e 10 anni e 29 ordigni tra "Cobra" e "Cipolle". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Un tuffo nel passato, un tuffo nell’ultimo Benfica-Napoli Era il 6 dicembre 2016 quando gli azzurri di mister Sarri fecero visita ai lusitani Ricordi il risultato e i marcatori del match #BenficaNapoli #ChampionsLeague #SpazioNapoli - facebook.com Vai su Facebook

Napoli, nell’auto coi bimbi anche 2 chili di botti illegali, arrestati i genitori - Se quei botti fossero esplosi avrebbero provocato una strage: lo scoppio avrebbe coinvolto sicuramente i passanti, distrutto l'auto in cui si trovavano e non avrebbe lasciato scampo ai genitori e ai ... Segnala fanpage.it

Napoli, lasciano 29 esplosivi in auto con a bordo i figli di 2 e 10 anni: arrestati i genitori - Napoli, arrestati due genitori che hanno lasciati 29 ordigni nell'auto con a bordo i due figli di 2 e 10 anni nel Napoletano ... Scrive notizie.it