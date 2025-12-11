Napoli-Milan lo scambio fa paura a tutti | Conte e Allegri dicono no

Una voce di mercato proveniente da Milano sta facendo tremare gli equilibri della Serie A, alimentando timori tra le tifoserie e le panchine di Napoli e Milan. Le indiscrezioni riguardano uno scambio che potrebbe rivoluzionare le gerarchie del campionato, suscitando preoccupazioni tra gli allenatori Conte e Allegri, che hanno già espresso il loro dissenso.

Da Milano rimbalza una voce di mercato che può cambiare gli equilibri della Serie A e far tremare le panchine di Conte e Allegri. Nelle ultime ore sta circolando un’idea che, infatti, sembra uscita da quelle giornate di mercato in cui succede di tutto, anche ciò che fino al giorno prima sembrava impossibile. Una di quelle voci che si diffonde piano, però poi prende corpo, inizia a girare tra gli addetti ai lavori e finisce per diventare uno dei temi più discussi. Da Milano arriva un’ipotesi forte, quasi folle, che coinvolge Napoli e Milan in un incrocio di mercato tanto suggestivo quanto rischioso. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

