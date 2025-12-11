Napoli Le avete prese pu***ne | insulti sessisti da squadra under 14 maschile alle calciatrici under 17

Un episodio di insulti sessisti ha coinvolto una squadra under 14 maschile di Napoli rivolta alle calciatrici under 17. Don Aniello Manganiello, presidente della squadra, condanna l’accaduto, definendolo una vicenda triste e vergognosa che offusca gli sforzi fatti negli anni. Un fatto che solleva importanti questioni sul rispetto e l’educazione nel mondo dello sport.

🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

“Le avete prese, p***ane”. Insulti choc alle calciatrici under 17 dopo la partita: “Vogliamo i reggiseni” - Sui social insulti alle calciatrici U17 del Napoli Women da parte dei giovani U14 del Don Guanella al termine di un'amichevole ... Secondo fanpage.it