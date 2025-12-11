Napoli la sconfitta con il Benfica allontana i playoff? Il dato lascia tutti spiazzati

La recente sconfitta del Napoli contro il Benfica ha messo in discussione le speranze di approdare ai playoff di Champions League. Il risultato sorprendente ha generato incertezza sul cammino degli azzurri, ora concentrati sulle chance di rimanere in corsa per la qualificazione alla fase successiva del torneo.

Il ko contro il Benfica ha complicato il percorso del Napoli in Champions League. I riflettori, ora, sono tutti puntati sulle possibilità di qualificazione degli azzurri alla prossima fase della competizione. Con due partite ancora da giocare, i tifosi partenopei temono che la corsa ai playoff possa essersi irrimediabilmente complicata, ma i dati di un algoritmo aggiornati all’ultimo turno raccontano una storia molto diversa, e per certi versi sorprendente: ci sono ancora grandissime chance di qualificazione. Champions League, l’algoritmo vede il Napoli qualificato all’80% alla knockout phase. Secondo il modello creato da Football Meets Data, aggiornato all’11 dicembre, la situazione in Champions League del Napoli appare molto più solida rispetto alle sensazioni del post-partita di Lisbona. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, la sconfitta con il Benfica allontana i playoff? Il dato lascia tutti spiazzati

‼️ Il #Napoli crolla a #Lisbona, ma il problema non è la sconfitta: è come ci arriva. Stanchi, corti, spremuti. Non è caos, è realtà... L'articolo completo bit.ly/4rOhLTY# - facebook.com Vai su Facebook

VIDEO NM - Benfica-Napoli, Buongiorno: “Siamo amareggiati per la sconfitta” Vai su X

Benfica-Napoli 2-0: Rios e Barreiro stendono gli azzurri al Da Luz - Napoli di Mercoledì 10 dicembre 2025: terza sconfitta esterna per gli azzurri in Champions, un gol per tempo di Rios e Barreiro ... Come scrive calciomagazine.net

Benfica-Napoli 2-0, gol e highlights: decidono Rios e Barreiro - 8) sono tra le 10 peggiori squadre per xG su azione nelle prime cinque giornate disputate in questa UEFA Champions League. Riporta sport.sky.it