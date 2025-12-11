Napoli la Champions League non ingrana E stavolta stecca anche il 3-4-3

Dopo un inizio promettente, il cammino del Napoli in Champions League subisce una battuta d’arresto. La squadra di Antonio Conte, che aveva conquistato cinque vittorie consecutive, si ferma a Lisbona contro il Benfica, segnando la fine di un’epoca di successi e l’inizio di nuove sfide.

Napoli, 11 dicembre 2025 - Dopo 5 vittorie consecutive, tutte arrivate dopo la balsamica sosta di novembre, il cammino trionfale del Napoli nel segno del nuovo 3-4-3 varato da Antonio Conte si ferma al Da Luz di Lisbona, dove vince il Benfica con un gol per tempo a firma di Richard Rios e Leandro Barreiro. Con questo successo, la squadra di José Mourinho si porta ad appena 1 punto dagli azzurri, che dal canto loro ad oggi stazionano nelle ultimissime posizioni buone a centrare i playoff: non esattamente quelle che erano le aspettative estive per una squadra che era stata plasmata per essere competitiva su più fronti e non solo in campionato.

