Napoli-Juventus l’assalto al pullman della Juve era troppo lontano dallo stadio per essere sanzionato

Ilnapolista.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'episodio dell'assalto al pullman della Juventus durante la partita Napoli-Juventus ha suscitato molte discussioni. Tuttosport torna sull'argomento, analizzando i dettagli dell'evento e le dinamiche che lo hanno caratterizzato, evidenziando come l'assalto fosse troppo lontano dallo stadio per essere soggetto a sanzioni.

Tuttosport ritorna oggi su Napoli -Juventus e sul presunto assalto dei tifosi azzurri al pullman bianconero. “N on è chiaro cosa abbia colpito il pullman della Juventus, se effettivamente dei sassi o altri oggetti contundenti. Nei video che circolano non si capisce e si vedono in modo nitido solo un paio di bottiglie. Evidenti, invece, i danni al mezzo: con un paio di vetri leggermente rotti”. Il punto non è tanto l’incidente in sè, quanto la decisione del giudice sportivo che ha inflitto  10mila euro di multa alla Juventus, per i cori offensivi, lancio di fumogeni e bottigliette durante la partita di domenica sera. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

napoli juventus l8217assalto al pullman della juve era troppo lontano dallo stadio per essere sanzionato

© Ilnapolista.it - Napoli-Juventus, l’assalto al pullman della Juve era troppo lontano dallo stadio per essere sanzionato

napoli juventus l8217assalto pullmanNapoli-Juventus, l’assalto al pullman della Juve era troppo lontano dallo stadio per essere sanzionato - Tuttosport spiega i motivi per cui il giudice sportivo ha punito i cori dei tifosi della Juventus e non il lancio di oggetti al pullman dei tifosi napoletani ... Come scrive ilnapolista.it

napoli juventus l8217assalto pullmanAssalto al pullman Juve, ricorso e ko a tavolino: il precedente - Juve, polemiche per quanto accaduto al pullman bianconero: il precedente che ha portato a una sconfitta a tavolino ... Si legge su calciomercato.it