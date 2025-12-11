Napoli-Juventus l’assalto al pullman della Juve era troppo lontano dallo stadio per essere sanzionato

L'episodio dell'assalto al pullman della Juventus durante la partita Napoli-Juventus ha suscitato molte discussioni. Tuttosport torna sull'argomento, analizzando i dettagli dell'evento e le dinamiche che lo hanno caratterizzato, evidenziando come l'assalto fosse troppo lontano dallo stadio per essere soggetto a sanzioni.

Tuttosport ritorna oggi su Napoli -Juventus e sul presunto assalto dei tifosi azzurri al pullman bianconero. "N on è chiaro cosa abbia colpito il pullman della Juventus, se effettivamente dei sassi o altri oggetti contundenti. Nei video che circolano non si capisce e si vedono in modo nitido solo un paio di bottiglie. Evidenti, invece, i danni al mezzo: con un paio di vetri leggermente rotti". Il punto non è tanto l'incidente in sè, quanto la decisione del giudice sportivo che ha inflitto 10mila euro di multa alla Juventus, per i cori offensivi, lancio di fumogeni e bottigliette durante la partita di domenica sera.

