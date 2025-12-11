Napoli insulti e offese sessiste alle calciatrici del Napoli Women dopo la partita

Dopo una partita tra una squadra Under 14 maschile del Don Guanella e la Napoli Women Under 17, emergono polemiche a causa di insulti e offese sessiste rivolte alle calciatrici del Napoli. L’episodio solleva questioni sul rispetto e l’uguaglianza nel calcio giovanile, scatenando reazioni e discussioni sulla condotta sportiva e i valori di fair play.

È polemica dopo quanto accaduto in un incontro di calcio giovanile tra una squadra Under 14 maschile del Don Guanella e la Napoli Women Under 17, formazione giovanile del club che milita in Serie A femminile. La partita, che avrebbe dovuto rappresentare un momento di sport e crescita, si è trasformata in un episodio di violenza.

