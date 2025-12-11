Napoli in Champions con quali risultati gli azzurri si qualificano ai play-off? L’analisi
Il Napoli affronta con incertezza il cammino in Champions League, dopo la sconfitta contro il Benfica. Analizziamo i risultati necessari per qualificarsi ai play-off e le implicazioni di questa battuta d’arresto, evidenziando le sfide che gli azzurri devono affrontare per mantenere vive le speranze di avanzamento nel prestigioso torneo europeo.
La sconfitta contro il Benfica rischia di rendere più in salita il percorso in Champions League del Napoli. All’Estadio da Luz, la squadra di Antonio Conte inciampa per la terza volta nel torneo, fornendo una prestazione non all’altezza. Gli azzurri restano così a sette punti, occupando la ventitreesima posizione della classifica della ‘Fase Campionato’. A due partite dal termine, scopriamo quali saranno i risultati necessari per accedere ai play-off. Champions League, il Napoli si qualifica ai play-off se.. Dopo la sconfitta contro il Benfica, il Napoli è attualmente al ventitreesimo posto della classifica della ‘Fase Campionato’ di questa Champions League. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Napoli, arriva la terza sconfitta in Champions League: gli azzurri escono sconfitti contro il Lisbona. A segno Rios e Barreiro - facebook.com Vai su Facebook
#Conte dopo il ko in Champions del Napoli: “Siamo arrivati cotti, il Benfica ha meritato” Vai su X
Benfica-Napoli 2-0: Rios e Barreiro stendono gli azzurri al Da Luz - Napoli di Mercoledì 10 dicembre 2025: terza sconfitta esterna per gli azzurri in Champions, un gol per tempo di Rios e Barreiro ... Riporta calciomagazine.net
Buona notizia per il Napoli in Champions League, la qualificazione è più vicina: cosa è successo - Nonostante la sconfitta in casa del Benfica, il Napoli a due giornate dalla fine della fase campionato di Champions League vede salire le sue probabilità ... Scrive fanpage.it