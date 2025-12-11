Napoli in avvio la stanchezza c’entra poco è sbagliato l’approccio alla partita Corsera

L'articolo analizza la sconfitta del Napoli contro il Benfica, evidenziando come l'errore non derivi dalla stanchezza, ma da un approccio tattico sbagliato. La partita, disputata in ambito di competizioni europee, mette in luce le criticità della squadra partenopea e le dinamiche che hanno portato al risultato finale. Un'analisi dettagliata a firma di Monica Scozzafava sul Corriere della Sera.

Benfica-Napoli 2-0 analizzata dal Corriere della Sera a firma Monica Scozzafava. Scrive il Corsera: Resta Mou lo spe­cial. Conte ne prende atto, con ama­rezza («par­tita dura, dif­fi­cile su un campo caldo. Gio­cano sem­pre gli stessi ogni tre giorni, qual­cosa paghi, spero di recu­pe­rare Lobo­tka e Gutier­rez»). La sua squa­dra è venuta meno sul più bello e la scon­fitta col Ben­fica potrebbe avere un peso spe­ci­fico in chiave qua­li­fi­ca­zione. L’ener­gia del cam­pio­nato non con­ta­gia la Cham­pions, eppure il tec­nico par­te­no­peo schiera la stessa for­ma­zione che ha bat­tuto facil­mente la Juven­tus al Mara­dona. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it