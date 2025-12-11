Napoli in avvio la stanchezza c’entra poco è sbagliato l’approccio alla partita Corsera
L'articolo analizza la sconfitta del Napoli contro il Benfica, evidenziando come l'errore non derivi dalla stanchezza, ma da un approccio tattico sbagliato. La partita, disputata in ambito di competizioni europee, mette in luce le criticità della squadra partenopea e le dinamiche che hanno portato al risultato finale. Un'analisi dettagliata a firma di Monica Scozzafava sul Corriere della Sera.
Benfica-Napoli 2-0 analizzata dal Corriere della Sera a firma Monica Scozzafava. Scrive il Corsera: Resta Mou lo special. Conte ne prende atto, con amarezza («partita dura, difficile su un campo caldo. Giocano sempre gli stessi ogni tre giorni, qualcosa paghi, spero di recuperare Lobotka e Gutierrez»). La sua squadra è venuta meno sul più bello e la sconfitta col Benfica potrebbe avere un peso specifico in chiave qualificazione. L’energia del campionato non contagia la Champions, eppure il tecnico partenopeo schiera la stessa formazione che ha battuto facilmente la Juventus al Maradona. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Finisce un grande primo tempo al Maradona con il Napoli in vantaggio grazie al gol in avvio di Hojlund! Avanti così! - facebook.com Vai su Facebook