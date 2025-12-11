Napoli il grande paradosso | vola in Serie A ma crolla in Champions Non è solo stanchezza | ecco il motivo

Il Napoli alterna prestazioni da capolista in Serie A a risultati deludenti in Champions League. Dopo il successo contro la Juve, la squadra dimostra una spaccatura evidente tra il rendimento domestico e quello in campo internazionale, come evidenziato dalla sconfitta a Lisbona. Un paradosso che mette in discussione le dinamiche e le motivazioni del team azzurro in questa stagione.

Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Il 2-0 di Lisbona certifica una spaccatura netta nella stagione azzurra. Il Napoli, schiacciasassi e capolista in Serie A (reduce dalla vittoria sulla Juve), si trasforma in squadra fragile appena varca i confini nazionali: zero punti in tre trasferte di Champions. Antonio Conte punta il dito contro il calendario (“Non recuperiamo energie”), ma l’analisi del match svela problemi più profondi: un approccio passivo, nervosismo tra i leader e “seconde linee” non all’altezza del palcoscenico europeo. Statistiche rendimento Napoli Serie A vs Champions League differenza Il rendimento del Napoli in Champions: il problema è mentale. 🔗 Leggi su Napolissimo.it