Napoli guardia di finanza al Teatro San Carlo per acquisire atti sulla gestione finanziaria della Fondazione

Ilmattino.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata, i militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli sono intervenuti presso il Teatro San Carlo per acquisire documenti relativi alla gestione finanziaria della Fondazione. L'operazione fa parte di un'indagine volta a fare luce su aspetti amministrativi e finanziari dell'ente culturale partenopeo.

I militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli si sono recati negli uffici del Teatro San Carlo di Napoli dove è stata acquisita. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

napoli guardia di finanza al teatro san carlo per acquisire atti sulla gestione finanziaria della fondazione

© Ilmattino.it - Napoli, guardia di finanza al Teatro San Carlo per acquisire atti sulla gestione finanziaria della Fondazione

napoli guardia finanza teatroNapoli, guardia di finanza al Teatro San Carlo per acquisire atti sulla gestione finanziaria della Fondazione - finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli si sono recati negli uffici del Teatro San Carlo di Napoli dove è stata ... Segnala ilmattino.it

napoli guardia finanza teatroLa Finanza al San Carlo: acquisiti documenti sulla gestione Lissner - La Guardia di Finanza acquisisce documenti sulla gestione Lissner al Teatro San Carlo, inclusi quelli sul teatrino di Vigliena, dopo le inchieste di «Far West». Da stylo24.it