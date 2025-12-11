Napoli Elodie la grande protagonista del Capodanno napoletano | attese migliaia di persone

Elodie sarà la protagonista del Capodanno napoletano, attirando migliaia di spettatori a Piazza del Plebiscito. L'evento, caratterizzato da un ricco concertone di fine anno, si concentrerà sulla musica italiana, promettendo un grande spettacolo e un'atmosfera festosa per salutare l'anno in corso.

Sarà Elodie la grande protagonista del Capodanno napoletano: Piazza del Plebiscito si prepara ad accogliere il tradizionale concertone di fine anno, che quest'anno punta tutto sulla musica italiana e su parterre capace di richiamare migliaia di persone. La cantante romana, tra le voci più amate del panorama pop nazionale, ha scelto proprio Napoli per uno.

