Napoli e Milan pensano allo scambio Lucca Loftus-Cheek Conte e Allegri pronti a stringere l’accordo per rinforzarsi | cosa sta succedendo in chiave mercato

Napoli e Milan stanno valutando uno scambio di giocatori, con Lucca e Loftus-Cheek al centro delle trattative. Le rispettive società e gli allenatori Conte e Allegri sono pronti a definire un accordo per rafforzare le proprie rose a gennaio, aprendo nuovi scenari nel mercato di Serie A.

Napoli e Milan pensano allo scambio, Lucca sul piede di partenza a gennaio. Lo scambio con il Milan è incerto, ma la Roma è una forte candidata. La posizione di Lorenzo Lucca nel Napoli si fa sempre più precaria, alimentando le voci di una sua imminente cessione nella sessione invernale di calciomercato. Il giornalista Gianluca Di Marzio, in un’analisi per Fantacalcio.it, ha delineato il quadro, sottolineando come l’attaccante sia destinato a lasciare la squadra azzurra. Il motivo principale risiede nell’assetto tecnico del Napoli: il ritorno di Romelu Lukaku e l’orientamento tattico verso una singola punta supportata dagli esterni, lasciano pochissimo spazio al giovane centravanti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Napoli e Milan pensano allo scambio Lucca Loftus-Cheek. Conte e Allegri pronti a stringere l’accordo per rinforzarsi: cosa sta succedendo in chiave mercato

Lucca può partire a gennaio, Sky: possibile pedina di scambio col Milan e non solo - Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, ha parlato del possibile scambio di mercato Lucca/Loftus- Riporta tuttonapoli.net

Lucca al Milan, clamoroso scambio con il Napoli: un rossonero va da Conte - Si potrebbe assistere ad un clamoroso scambio tra Milan e Napoli. Scrive spaziomilan.it