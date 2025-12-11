Napoli e la matematica della Champions | ecco quante chance restano per i playoff

Il Napoli continua a lottare per qualificarsi ai playoff di Champions League, nonostante la recente sconfitta contro il Benfica. Analizziamo le possibilità rimaste agli azzurri e le probabilità di approdare alla fase successiva, considerando i risultati delle altre squadre e le chance residue in questa fase della competizione.

Tempo di lettura: 3 minuti La corsa del Napoli verso i playoff di Champions League resta apertissima nonostante la sconfitta contro il Benfica. Le ultime proiezioni statistiche pubblicate da ‘ FootRankings’ offrono un quadro chiaro della situazione: gli azzurri non sono al sicuro, ma hanno ancora margini importanti per rientrare nelle prime 24, la soglia necessaria per accedere agli spareggi che valgono gli ottavi di finale. Secondo i dati, il Napoli ha l’85% di probabilità di chiudere la fase a campionato della Champions tra le prime 24. Una percentuale alta, ma non abbastanza da permettere cali di concentrazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli e la matematica della Champions: ecco quante chance restano per i playoff

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI AUTONOMA Napoletani, ascoltate. Oggi dobbiamo dire una verità che per troppi anni hanno provato a nasconderci: la Città Metropolitana di Napoli, se autonoma, può vivere meglio di qualsiasi regione italiana. Non è un - facebook.com Vai su Facebook

Juve e la corsa Champions: quanti punti servono per qualificarsi ai playoff, calendario e calcoli - La situazione dei bianconeri in vista della sfida contro il Pafos: cosa manca per andare almeno agli spareggi. tuttosport.com scrive

Quanti punti servono a Napoli e Juve per qualificarsi in Champions League dopo il pessimo avvio - Il Napoli e la Juventus non sono partite bene in Champions League, ma hanno la possibilità di qualificarsi per i playoff. Lo riporta fanpage.it