Napoli De Laurentiis | Ieri abbiamo sofferto non si può pensare di vincere sempre Su Mourinho …

Durante i Gazzetta Awards, Aurelio De Laurentiis ha affrontato diversi temi legati al Napoli, alla gestione della squadra e alle opinioni su alcuni allenatori. Con sincerità, il presidente ha sottolineato le difficoltà incontrate, ribadendo che non si può sempre vincere, e ha espresso il suo rapporto personale con Conte, commentando anche lo stato attuale di Mourinho nel calcio.

De Laurentiis ai Gazzetta Awards: “Non possiamo vincerle tutte! Io e Conte amici. Mourinho? In tanti dicono sia bollito. Ma come si fa a dire bollito uno che ha vinto così tanto e che ha tanta esperienza?! ”. Il Napoli è stata premiata come squadra dell’anno ai “Gazzetta Sports Awards” in corso di svolgimento a Milano. Il premio è stato ricevuto dal presidente  Aurelio De Laurentiis, che al momento della premiazione ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Il primo Scudetto è stato sofferto e scontato, mentre il secondo è stato quello vero fino alla fine, penso che abbiano goduto tutti di più. 🔗 Leggi su Parlami.eu

