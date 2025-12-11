Napoli De Laurentiis | Ieri abbiamo sofferto non si può pensare di vincere sempre Su Mourinho …
Durante i Gazzetta Awards, Aurelio De Laurentiis ha affrontato diversi temi legati al Napoli, alla gestione della squadra e alle opinioni su alcuni allenatori. Con sincerità, il presidente ha sottolineato le difficoltà incontrate, ribadendo che non si può sempre vincere, e ha espresso il suo rapporto personale con Conte, commentando anche lo stato attuale di Mourinho nel calcio.
De Laurentiis ai Gazzetta Awards: “Non possiamo vincerle tutte! Io e Conte amici. Mourinho? In tanti dicono sia bollito. Ma come si fa a dire bollito uno che ha vinto così tanto e che ha tanta esperienza?! ”. Il Napoli è stata premiata come squadra dell’anno ai “Gazzetta Sports Awards” in corso di svolgimento a Milano. Il premio è stato ricevuto dal presidente Aurelio De Laurentiis, che al momento della premiazione ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Il primo Scudetto è stato sofferto e scontato, mentre il secondo è stato quello vero fino alla fine, penso che abbiano goduto tutti di più. 🔗 Leggi su Parlami.eu
Da Bari: "Dov'è De Laurentiis? Il calcio qui è morto. Coro contro Napoli frainteso, tanti di noi vi amano" Guarda l'intervista sul nostro canale YouTube. Link nel primo commento. - facebook.com Vai su Facebook
De Laurentiis si gode un super Napoli ? E il suo Condottiero Segui il post partita di #NapoliJuve a #Fuoriclasse powered by Haier su #DAZN Vai su X
ADL: “Sconfitta di ieri? Impossibile vincere sempre! Su Conte…” - Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha presenziato alla vittoria dei "Gazzetta Sports Awards" a Milano. Segnala msn.com
De Laurentiis: “Che goduria sul secondo scudetto. Benfica? Non si possono vincerle tutte. Con Conte mi sento ogni giorno con Conte” - Il Napoli campione d’Italia si aggiudica il premio di squadra dell’anno ai Gazzetta Sports Awards. iamnaples.it scrive