Napoli crollo in zona Arenaccia | auto sotto le macerie e nessun ferito Avvertito un forte boato

Oggi pomeriggio, in zona Arenaccia a Napoli, si è verificato un crollo di un muro in via Francesco Pinto, accompagnato da un forte boato. L'incidente ha coinvolto un'auto rimasta sotto le macerie, fortunatamente senza feriti. La zona è stata immediatamente messa sotto controllo dalle autorità, mentre si indagano le cause dell'accaduto.

