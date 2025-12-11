napoli conte pensa al turnover per udine

In vista della trasferta di Udine, Antonio Conte valuta un turno di riposo per i giocatori del Napoli, a causa degli impegni ravvicinati. Nonostante la breve distanza tra le partite, l'allenatore decide di gestire la rosa con un minimo di turnover per mantenere la squadra al massimo delle energie.

Tempo di lettura: 2 minuti Gli impegni ravvicinati continuano a pesare sui giocatori del Napoli, e persino un allenatore instancabile come Antonio Conte ha deciso di concedere un giorno di riposo alla squadra, nonostante manchino appena tre giorni alla prossima trasferta di campionato a Udine. La squadra è rientrata nella notte da Lisbona, scelta obbligata per evitare il blocco dei voli a causa dello sciopero generale in Portogallo. La preparazione riprenderà domani a Castel Volturno, con il gruppo ridotto di calciatori a disposizione di Conte, impegnati in un calendario davvero serrato. Al momento, nessuno dei sette giocatori infortunati sembra poter tornare subito in campo: perfino chi appare meno compromesso, come Lobotka e Gutierrez, difficilmente sarà disponibile per la sfida in Friuli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it