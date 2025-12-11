Napoli Conte | I ragazzi hanno dato tutto contro il Benfica prima o poi paghi la stanchezza fisica e mentale

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha commentato la sconfitta per 2-0 contro il Benfica in Champions League, sottolineando l'impegno dei suoi ragazzi e la fatica accumulata. In conferenza stampa allo Stadio Da Luz di Lisbona, ha evidenziato come prima o poi i risultati possano essere influenzati dalla stanchezza fisica e mentale.

Antonio Conte, allenatore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa allo Stadio Da Luz di Lisbona per rispondere ai giornalisti dopo la sconfitta, nella gara di Champions League, subita ad opera del Benfica con il punteggio di 2-0. Queste le sue parole rilasciate anche ad Amazon Prime Video ed a Sky: Conte in conferenza: "Non è un passo falso, dato tutto! Benfica sottovalutato? Non siamo ignoranti. Su Lobotka e Gutierrez.". "Non posso considerarlo un passo falso, oggi comunque i ragazzi hanno dato tutto quello che avevano. Si è vista una differenza fisica e mentale, loro venivano da una gara giocata venerdì e noi domenica.