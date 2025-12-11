Napoli c’è anche una gioia nella serata nera di Lisbona | l’annuncio social

Nonostante la sconfitta contro il Benfica, la serata a Lisbona riserva anche momenti di speranza per il Napoli. L'annuncio sui social ha suscitato reazioni contrastanti tra i tifosi, evidenziando come, anche in situazioni difficili, la passione e l'ottimismo possano continuare a vivere nel cuore del club e dei suoi supporters.

La sconfitta contro il Benfica rappresenta sicuramente un risultato pesantemente negativo per il Napoli, che vede ora il suo cammino in Champions League a forte rischio. In una serata così negativa, c’è stata però anche una bella notizia a risollevare l’ambiente: la nascita della seconda figlia di Alex Meret. Meret di nuovo padre: è nata Isabel. L’annuncio della nascita è avvenuta sui social ad opera dello stesso portiere azzurro: “Benvenuta Isabel! Mamma, papà e Daniel non vedevano l’ora di conoscerti!”. La piccola Isabel è la seconda figlia di Alex Meret e della sua compagna Debora Romano. Ad Alex e Debora vanno gli auguri più grandi da parte di tutta la redazione di Spazionapoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, c’è anche una gioia nella serata nera di Lisbona: l’annuncio social

Gabriella Bellini. . Da 7 anni la Juve esce sconfitta dallo stadio Maradona. La gioia dei tifosi del Napoli nel post gara che ha visto i partenopei vincere con una doppietta Hojlund. - facebook.com Vai su Facebook

GIOIA - Napoli, Olivera: "Buongiorno, +3" ift.tt/PjTLmJd Vai su X

Leggi anche: De Laurentiis esalta Conte | A Napoli c’è solo un grande condottiero! Sulla squadra dico questo

Napoli, «Again»: lo scudetto prima si trepida, poi è gioia azzurra - Conte e i suoi si sono appena presi lo scudetto dentro il loro stadio, come era successo nel 1987 contro la Fiorentina e nel ... Lo riporta ilmattino.it

Scudetto Napoli: fuochi d'artificio, Maradona e... Pedro, le immagini più belle di una serata storica - Il Napoli e Napoli avevano vinto lo Scudetto, il quarto della storia del club, il secondo in tre anni. Come scrive calciomercato.com