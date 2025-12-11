Napoli boato e crollo in zona Arenaccia | vigili del fuoco e 118 sul posto

Oggi pomeriggio, in zona Arenaccia a Napoli, si è verificato un forte boato seguito dal crollo di un muro in via Francesco Pinto, vicino a Piazza Nazionale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori del 118 per le operazioni di emergenza e le verifiche di sicurezza.

Paura in zona Arenaccia oggi pomeriggio. Poco dopo le 16 si è udito un forte boato. In via Francesco Pinto (zona Piazza Nazionale) si sarebbe verificato il crollo di un muro di. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

