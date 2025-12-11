Napoli battuto dal Benfica mentre l’Ajax riparte

Il Napoli affronta una fase complicata nella Champions League 2025, dopo la sconfitta per 2-0 contro il Benfica. La squadra si trova a dover affrontare numerose sfide, mentre le voci di mercato e le difficoltà in campo aumentano. Questo momento segnato da risultati negativi mette in discussione le prospettive dei partenopei nella competizione europea.

Il momento difficile per i detentori della Serie A del Napoli in questa Champions League continua dopo essere stati battuti 2-0 dal Benfica mercoledì sera. La squadra di Antonio Conte rischia di uscire dalle prime 24 posizioni che la vedrebbero passare al turno dei playoff mentre i gol di Richard Rios e Leandro Barreiro hanno assicurato una vittoria fondamentale per il Benfica a Lisbona. Il Napoli è attualmente al 23esimo posto, mentre il club portoghese è ora a due posizioni e solo un punto dietro a due partite dalla fine.

Benfica-Napoli 2-0: Rios e Barreiro stendono gli azzurri al Da Luz - Napoli di Mercoledì 10 dicembre 2025: terza sconfitta esterna per gli azzurri in Champions, un gol per tempo di Rios e Barreiro ... Lo riporta calciomagazine.net

Champions League, Benfica-Napoli 2-0. La Juventus batte il Pafos 2-0. HIGHLIGHTS - La 6^ giornata della fase a girone unico si è chiusa con la sconfitta dei partenopei in trasferta a Lisbona e la vittoria dei bianconeri grazie alle reti di McKennie e David ... tg24.sky.it scrive

