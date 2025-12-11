Napoli arriva il premio ai Gazzetta Sports Awards | Che goduria!

A Milano, durante la Notte dei Campioni all'Auditorium Fiera Milano, si svolge la cerimonia dei Gazzetta Sports Awards, un evento che celebra i protagonisti dello sport italiano. Tra emozioni e riconoscimenti, la serata premia i talenti e le imprese più significative, confermando l'importanza dello sport nella cultura nazionale.

Alla Notte dei Campioni dell'Auditorium Fiera Milano prosegue la celebrazione dei protagonisti dello sport italiano. Tra i momenti più attesi c'era la premiazione per la squadra dell'anno. A trionfare è stato il Napoli, grazie alla conquista dello scudetto nella scorsa Serie A. Il riconoscimento è stato consegnato al presidente Aurelio De Laurentiis direttamente dal direttore della Gazzetta dello Sport, Stefano Barigelli, in una cornice di grande entusiasmo. Napoli premiato nella Notte dei Campioni, De Laurentiis: "Abbiamo goduto ancor di più". Il patron Aurelio De Laurentiis, ai Gazzetta Sports Awards, ha ricevuto per il suo Napoli il premio di squadra dell'anno.

