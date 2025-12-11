Napoli altra beffa | scoppia una nuova polemica dopo la sconfitta contro il Benfica

Dopo la sconfitta contro il Benfica, il Napoli si trova al centro di una nuova polemica. La Lega Serie A ha annunciato i vincitori dei premi di novembre, sorprendendo molti: Jamie Vardy, attaccante della Cremonese, è stato eletto MVP, superando David Neres, protagonista della squadra partenopea.

La Lega Serie A ha annunciato i vincitori dei premi relativi a novembre. A sorpresa, l’attaccante della Cremonese Jamie Vardy è stato incoronato MVP dello scorso mese, sopravanzando David Neres, autentico trascinatore del Napoli nell’ultimo periodo. Napoli, Vardy MVP di novembre: niente premio per Neres. Piove sul bagnato in casa Napoli. Oltre al pesante KO con il Benfica, che complica il percorso in Champions League degli uomini di Antonio Conte, gli azzurri devono incassare un altro grosso dispiacere. Nella giornata odierna, infatti, la Lega Serie A ha pubblicato l’elenco dei calciatori che hanno vinto i premi relativi al mese di novembre. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it