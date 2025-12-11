Napoletana sold out per le prime due date dello spettacolo musicale di Mavi

Mavi conquista il pubblico con il suo nuovo spettacolo musicale, “Napoletana”, che ha registrato il tutto esaurito nelle prime due date. L’evento ha visto la partecipazione di ospiti d’eccezione come Franco Ricciardi, Rosario Miraggio e Gianluca Capozzi, arricchendo ulteriormente il successo della serata.

Sold out per le prime due date dello spettacolo musicale di Mavi. Tra gli ospiti Franco Ricciardi, Rosario Miraggio e Gianluca Capozzi. Esordio con due repliche in sold out per "Napoletana", lo spettacolo musicale che porterà Mavi in tournée nei teatri. In questo spettacolo, la sua voce intensa e potente unisce la lingua madre a .

E anche l’ultima festa napoletana?dell’anno,del prossimo 17 dicembre e’ sold out da settimane. Abbiamo fatto un viaggio incredibile,durato un anno intero, nei vicoli di Napoli,assaporando ogni volta specialità napoletane diverse, e ogni volta in un clim - facebook.com Vai su Facebook

