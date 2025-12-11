Myanmar | esercito birmano attacca un ospedale almeno 33 morti

Un attacco dell'esercito birmano contro l'ospedale di Mrauk U, nello Stato di Rajine, ha causato almeno 33 morti e oltre cinquanta feriti. L'episodio si inserisce in un contesto di conflitto e tensioni nella regione, suscitando forte preoccupazione a livello internazionale.

Naypyidaw, 11 dic. (AdnkronosDpaEuropa Press) - Almeno 33 persone sono morte e più di cinquanta sono rimaste ferite a seguito di un attacco dell'esercito birmano contro l'ospedale di Mrauk U, una località situata nello Stato di Rajine. Lo ha denunciato l'operatore umanitario Wai Hun Aung su Facebook, aggiungendo che le truppe birmane hanno utilizzato "due bombe con cui hanno ucciso 33 persone e e ferite 58", anche se si prevede che il bilancio possa aumentare. Il portavoce dell'esercito di Arakan, Khin Thu Kha, ha confermato l'attacco su X. In un post accompagnato da immagini video delle fiamme divampate nel complesso medico, ha attribuito l'attacco all'aviazione militare della giunta militare birmana, a poco più di due settimane dalle elezioni legislative, che sono state criticate dalla comunità internazionale per possibili irregolarità. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Myanmar: esercito birmano attacca un ospedale, almeno 33 morti

Myanmar: esercito birmano attacca un ospedale, almeno 33 morti - Almeno 33 persone sono morte e più di cinquanta sono rimaste ferite a seguito di un attacco ... Come scrive iltempo.it

Myanmar, raid aereo della giunta militare su un ospedale: oltre 30 morti - Un nuovo attacco aereo attribuito alla giunta militare ha colpito un ospedale nello Stato di Rakhine. Riporta tg24.sky.it

Quest'oggi il Guardian ha rivelato che il controverso "Premio per la Pace" che la FIFA assegnerà domani (presumibilmente a Donald Trump) ha alle sue spalle una figura molto controversa. Si tratta del presidente della Federcalcio del Myanmar, Zaw Zaw, un i - facebook.com Vai su Facebook