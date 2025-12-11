Musical natalizio al teatro a Carpi arriva Rudolph operazione Natale
Al teatro di Carpi prende il via il musical natalizio “Rudolph operazione Natale”, una produzione dedicata alla celebre renna che accompagna Babbo Natale nelle sue consegne. Uno spettacolo pensato per immergere il pubblico nello spirito delle festività, tra musica, magia e avventure, rendendo speciale il periodo natalizio per grandi e piccini.
Cosa c’è di più natalizio di Rudolph, la renna che guida la slitta di Babbo Natale? È proprio lei la protagonista di “Rudolph. Operazione Natale”, il musical per famiglie in programma al Teatro Comunale di Carpi sabato 13 dicembre alle 17, nel primo appuntamento stagionale con la rassegna. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
A Christmas Carol – Il Musical al Teatro Lirico G. Gaber con tre repliche imperdibili tra emozione, musica e spirito natalizio! 13 dicembre 2025 – ore 21:00 14 dicembre 2025 – doppio spettacolo ore 15:30 e ore 18:30 Milano – Teatro Lirico G. Gaber ? - facebook.com Vai su Facebook
Leggi anche: L'irriverente musical The Book of Mormon debutta a Tam di Milano
Musical natalizio al teatro a Carpi, arriva “Rudolph operazione Natale” - Cosa c’è di più natalizio di Rudolph, la renna che guida la slitta di Babbo Natale? Segnala modenatoday.it
"All we want for Christmas is you!", concerto di Natale all'Auditorium San Rocco di Carpi - Anche quest’anno l’Orchestra di Fiati del Conservatorio “Vecchi Tonelli” di Modena e Carpi,diretta dal Maestro Massimo Bergamini, offrirà alla cittadinanza l’ormai tradizionale concerto All we want ... Scrive modenatoday.it