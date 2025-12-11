Musical natalizio al teatro a Carpi arriva Rudolph operazione Natale

Modenatoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al teatro di Carpi prende il via il musical natalizio “Rudolph operazione Natale”, una produzione dedicata alla celebre renna che accompagna Babbo Natale nelle sue consegne. Uno spettacolo pensato per immergere il pubblico nello spirito delle festività, tra musica, magia e avventure, rendendo speciale il periodo natalizio per grandi e piccini.

Cosa c’è di più natalizio di Rudolph, la renna che guida la slitta di Babbo Natale? È proprio lei la protagonista di “Rudolph. Operazione Natale”, il musical per famiglie in programma al Teatro Comunale di Carpi sabato 13 dicembre alle 17, nel primo appuntamento stagionale con la rassegna. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

