Musica sport e condivisione per celebrare l’arrivo della Fiamma Olimpica a Catania

Catania si appresta a vivere un momento di grande festa e condivisione, in occasione dell’arrivo della Fiamma Olimpica. Tra musica e sport, la città si prepara ad accogliere simbolicamente il percorso verso i XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, un evento che unisce emozione e spirito di comunità.

Catania si prepara ad accogliere uno dei momenti più emozionanti del percorso verso i XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il 18 dicembre, infatti, la Torcia Olimpica attraverserà le strade della città, portando con sé un messaggio universale di speranza, inclusione e unità.

