Musetti | Sto lavorando per colmare il gap con Sinner e Alcaraz Li ho incontrati entrambi quest’anno e ho capito i miglioramenti da compiere

Lorenzo Musetti, riconosciuto come Atleta dell’Anno ai Gazzetta Sports Awards, condivide il suo percorso di crescita nel tennis. In un’intervista, il giovane talento italiano rivela gli sforzi per colmare il divario con Sinner e Alcaraz, incontri che gli hanno offerto preziose indicazioni sui miglioramenti necessari per raggiungere nuovi traguardi.

Lorenzo Musetti si aggiudica il premio di Atleta dell’anno ai Gazzetta Sports Awards. Ecco le sue parole. Le parole di Musetti. Ecco le parole di Musetti, come riportate dalla Gazzetta: «È stata una stagione veramente bella, con tante prime volte: sono entrato tra i primi dieci, prima finale a Montecarlo, prima qualificazione alle Finals. Cercavo da tempo questo salto di maturità. Sinner e Alcaraz? Sto lavorando per colmare questo gap, li ho incontrati entrambi quest’anno e mi è servito per capire i margini di miglioramento da compiere. Per questo ho inserito nel mio team il coach Perlas che affiancherà Tartarini. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it