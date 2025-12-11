Musetti | Sto lavorando per colmare il gap con Sinner e Alcaraz Li ho incontrati entrambi quest’anno e ho capito i miglioramenti da compiere
Lorenzo Musetti, riconosciuto come Atleta dell’Anno ai Gazzetta Sports Awards, condivide il suo percorso di crescita nel tennis. In un’intervista, il giovane talento italiano rivela gli sforzi per colmare il divario con Sinner e Alcaraz, incontri che gli hanno offerto preziose indicazioni sui miglioramenti necessari per raggiungere nuovi traguardi.
Lorenzo Musetti si aggiudica il premio di Atleta dell’anno ai Gazzetta Sports Awards. Ecco le sue parole. Le parole di Musetti. Ecco le parole di Musetti, come riportate dalla Gazzetta: «È stata una stagione veramente bella, con tante prime volte: sono entrato tra i primi dieci, prima finale a Montecarlo, prima qualificazione alle Finals. Cercavo da tempo questo salto di maturità. Sinner e Alcaraz? Sto lavorando per colmare questo gap, li ho incontrati entrambi quest’anno e mi è servito per capire i margini di miglioramento da compiere. Per questo ho inserito nel mio team il coach Perlas che affiancherà Tartarini. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
#Musetti: «Sto lavorando per colmare il gap con #Sinner e #Alcaraz. Li ho incontrati entrambi quest’anno e ho capito i miglioramenti da compiere» Musetti ritirando il premio di Atleta dell’anno ai Gazzetta Sports Awards: «Ho inserito nel mio team il coach #Perl - facebook.com Vai su Facebook
Lorenzo Musetti ufficializza i rumors delle ultime settimane: José Perlas sarà parte del suo team dal 2026 ? Vai su X
Musetti non si nasconde più: “Spero di essere il terzo incomodo tra Sinner e Alcaraz nel 2026” - Per il 2026 "ho aggiunto al mio team una figura importante, quella di José ... Riporta msn.com
Musetti: "Caccia al salto di qualità per ridurre il gap con Sinner e Alcaraz" - Protagonista ai Gazzetta Awards, Lorenzo Musetti ha tracciato un bilancio del 2025 e fissato gli obiettivi per la nuova stagione: "Il lavoro congiunto tra Perlas e Tartarini può portare al salto di ... Lo riporta sport.sky.it