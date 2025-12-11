Musetti non si nasconde più | Spero di essere il terzo incomodo tra Sinner e Alcaraz nel 2026

Lorenzo Musetti si mostra ambizioso e determinato, svelando le sue aspirazioni per il futuro. Durante i Gazzetta Awards a Milano, il tennista ha condiviso i suoi obiettivi per il 2026, puntando a diventare il terzo incomodo tra Sinner e Alcaraz, rafforzando il suo team con l'aggiunta di José Perlas.

Lorenzo Musetti ha parlato a margine dei Gazzetta Awards a Milano. Per il 2026 “ho aggiunto al mio team una figura importante, quella di José Perlas, che reputo possa dare qualcosa in più al mio team. Sicuramente il lavoro congiunto credo possa portare passi in avanti, abbiamo iniziato da poco la preparazione invernale, stiamo lavorando tanto e c’è un ottimo feeling. La prima tappa sarà l’ Australia “. Su chi potrebbe inserirsi nella rivalità tra Sinner e Alcaraz, Musetti ha aggiunto: “Spero di poter essere io il terzo incomodo, so che in questo momento e quest’anno si è vista la distanza non solo con me ma con tutti gli altri giocatori – ha aggiunto – loro erano sicuramente un gradino sopra tutti. 🔗 Leggi su Lapresse.it