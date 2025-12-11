Murgia ogni scritto è una risposta al presente

L’impegno politico di Michela Murgia ha suscitato dibattiti sulla sua influenza sulla scrittura. Secondo Francesco Leone, uno dei suoi più stretti collaboratori, questa percezione è infondata. In questo articolo esploriamo come ogni scritto di Murgia rappresenti una risposta al presente, rivelando la profondità e la coerenza della sua arte letteraria.

C’è chi dice che l’impegno politico di Michela Murgia ne abbia oscurato la forza letteraria. È una tesi sostenibile? Secondo Francesco Leone, uno dei quattro ‘fillus de anima’ della scrittrice morta il 10 agosto 2023, la risposta è no. "Ha fatto letteratura con la politica e politica con la letteratura – sostiene –. E ha saputo moltiplicare l’effetto di entrambe". Francesco, ovvero il Chirù dell’omonimo romanzo dell’autrice, sarà domani al LabOratorio San Filippo Neri (ore 20,30, ingresso gratuito) per presentare insieme allo scrittore Marcello Fois e all’attrice Valentina Melis il libro postumo di Michela Anna della pioggia (Einaudi). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it