Muore schiacciato dal carico che trasportava con il trattore tragedia sul lavoro in Garfagnana

Un tragico incidente sul lavoro si è verificato a Castiglione di Garfagnana, in provincia di Lucca, causando la morte di un uomo schiacciato dal carico trasportato con un trattore. L'incidente è avvenuto questa mattina nella località di Marcione, suscitando sgomento e preoccupazione nella comunità locale.

Castiglione di Garfagnana, 11 dicembre 2025 – Incidente mortale sul lavoro in provincia di Lucca. La tragedia è avvenuta nella tarda mattinata di oggi, 11 dicembre, in località Marcione nel comune di Castiglione di Garfagnana. Secondo le prime informazioni la vittima, un uomo del quale non si conoscono ancora le generalità, sarebbe stato travolto dal materiale che stava trasportando con un trattore. Investito dal treno, l’incidente mortale alla stazione di Calenzano. Macchinista sotto shock Sono stati immediatamente allertati i soccorsi del 118 e, in un primo momento è stato allertato anche l’elisoccorso Pegaso ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Muore schiacciato dal carico che trasportava con il trattore, tragedia sul lavoro in Garfagnana

Sardara, imprenditore di 56 anni muore schiacciato tra due tir - VIDEO - facebook.com Vai su Facebook

Leggi anche: Schiacciato dal carico che trasportava camionista perde la vita

Leggi anche: Incidente sul lavoro nel Bergamasco operaio 27enne muore colpito dai detriti a Montello

Muore schiacciato dal carico che trasportava con il trattore, tragedia sul lavoro in Garfagnana - Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, i carabinieri e i vigili dle fuoco, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare ... Si legge su lanazione.it

Camionista muore schiacciato dal proprio mezzo a Pattada - Un camionista di 72 anni, Giacomino Demontis, di Buddusò, è morto poco prima delle 13 lungo la strada statale 128 bis Centrale Sarda, all'altezza di Pattada: l'uomo è stato schiacciato contro il ... ansa.it scrive