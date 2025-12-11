Mps-David Rossi | Renzi ' presenterò interrogazione a Nordio'

Renzi annuncia l’intenzione di presentare un’interrogazione parlamentare al ministro Nordio per chiedere chiarimenti sulle recenti acquisizioni e le sue posizioni sulla giustizia, in particolare in relazione al caso Garlasco. La decisione si inserisce nel dibattito sulle modalità e le scelte del governo in ambito giudiziario.

Roma, 11 dic (Adnkronos) - "Presenterò una interrogazione parlamentare al ministro Nordio per sapere che cosa intenda fare alla luce delle nuove acquisizioni e sono curioso di capire se mi risponderà come ha già fatto con Garlasco dicendo che a un certo punto la giustizia si deve arrendere". Lo scrive sulla sua enews Matteo Renzi a proposito degli ultimi sviluppi del caso David Rossi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mps-David Rossi: Renzi, 'presenterò interrogazione a Nordio'

