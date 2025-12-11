Mourinho vince il duello con Conte | il suo Benfica batte 2-0 un Napoli poco incisivo

Il duello tra Mourinho e Conte si conclude con la vittoria del tecnico portoghese, il Benfica che supera il Napoli 2-0. La partita mette in evidenza la brillantezza tattica di Mourinho, dimostrando che la sua esperienza e capacità di vincere sono ancora un punto di riferimento nel calcio internazionale.

Lo scontro tra due dei tecnici più vincenti degli ultimi 20 anni conferma che chi dava José Mourinho per finito dovrebbe forse ricredersi. Giocando forse la migliore prestazione stagionale, il suo Benfica mette sotto dal primo all'ultimo minuto un Napoli un po' a corto di fiato e batte i partenopei con un netto due a zero. I padroni di casa fanno esplodere di gioia l'Estadio da Luz con un gol per tempo: ad aprire i conti la rete di Rios al 20', a mettere al sicuro il risultato dei lusitani il beffardo tacco di Barreiro che lascia basito Milinkovic-Savic. Il Napoli non riesce mai ad esprimere il suo calcio migliore e crea pochissime palle gol nonostante nel finale di partita Conte si giochi il tutto per tutto inserendo Lucca a fianco di Hojlund.

