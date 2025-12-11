Mourinho toglie il sorriso a Conte | prima l’abbraccio poi gli fa 2 gol

Dopo un emozionante abbraccio, Mourinho sorprende Conte con due gol decisivi, lasciando il Napoli ancora una volta a mani vuote in Champions. La trasferta europea dei partenopei si rivela amara, confermando le difficoltà della squadra in competizioni internazionali rispetto alle prestazioni in campionato.

Mastica ancora amaro Conte in Europa: terza trasferta di Champions e terzo ko del Napoli, lontano parente della squadra ammirata tre giorni prima in campionato. La classifica mette il broncio, gli azzurri sono ai margini della zona play-off e la sconfitta fa rivedere le ambizioni perché maturata contro una squadra per niente irresistibile. Forse sarà stata la difficoltà nel recuperare le energie dopo 72 ore, o forse l’inizio della squadra di Mourinho ha sorpreso il Napoli: fatto sta che le avvisaglie hanno messo subito in risalto la maggior reattività dei padroni di casa. Napoletani stranamente “lunghi” e lenti nel portare la palla in avanti: due grandi occasioni del Benfica potevano spaccare la gara nei primi minuti, Ivanovic che si lascia ipnotizzare da Milinkovic e Arsnes che tutto solo non sfrutta un erroraccio proprio del portiere serbo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it